NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa mücadelesinde tam 7 futbolcusundan faydalanamayacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 2

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 3

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 4

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 5

İKİ TAKIM 41. KARŞILAŞMASI

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı.

Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER
;