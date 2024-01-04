Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa mücadelesinde tam 7 futbolcusundan faydalanamayacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?