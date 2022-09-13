(Beşiktaş-Medipol Başakşehir) Beşiktaş'tan hakem Halil Umut Meler'e tepki

PENALTI POZİYONU

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Murray, "Penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR'ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor" dedi.