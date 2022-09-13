(Beşiktaş-Medipol Başakşehir) Beşiktaş'tan hakem Halil Umut Meler'e tepki

Haberler - Ntvspor 13.09.2022 - 07:57
"MHK'nın Metin Kalkavan'ı ile başlayan süreç, Hukuk Kurulunun hukuksuz uygulamasıyla, PFDK'nın bize göre hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulunun savunmayı hiçe sayan, savunmayı dinlemek bile istemeyen tutumuyla gelmiş ve nihayet MHK'nın kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığı yapay zekasının, algoritmasının atamasıyla 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi haftanın en zor maçına vererek sonuçlanmış."
Maçın hakeminin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluştuğunu düşünmeye başladıklarını söyleyen Baltacı, şunları söyledi:
"Bunlardan kim yararlanıyor diye sormuştum. Sorunun cevabını da bu akşam almış olduk. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama Başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz. Sevgili hakemimizin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım büyük Beşiktaş'ın büyük seyircisi böyle bir duyguya kapılmaz."
"Bir tek örnek vereyim. 2 takımın hocasına sahadaki hakemin davranışını ve tutumunu takdirlerinize sunuyoruz. Ankaragücü maçında 'kırmızı göster' diye, orta sahadaki olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve 4. hakem, rakip takım hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Kimseyi hedef gösterme gibi bir derdimiz yok. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için standart olmasını istiyoruz. Neredeyse bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu olduğuna kanaat getireceğiz."
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu maç sonrasında; "Sonuç özelinde mutluyuz. Biz Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da maç yapmıştık. Kazanmak güzel, kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bugün özellikle ilk yarıda Traore özellikle kolayını kaçırdığı pozisyonun ardından ikinci yarıda zorunu attı." dedi.
Beşiktaş'ın 7 tane yüzde yüz pozisyonu olmadığını düşündüğünü kaydeden Emre Belözoğlu, "Oyunun değerlendirmesini yaparken 1 tane isabetli şuttan bahsedebiliriz. Karşımızda bu ülkenin en büyük takımlardan biri var. Biz de duruma göre kadro kurduk ve başarılı olduk" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, takımının Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Teknik direktör Valerien Ismael'in kırmızı kart görmesi sebebiyle basın toplantısına katılan Murray, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntı yoktu, bugün günümüz değildi. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik. Fırsatlarımız oldu, gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik" dedi.
Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Murray, "Penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR'ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor" dedi.