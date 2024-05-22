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Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın akşam Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Beşiktaş 4 takımı eleyerek finale yükselirken, Trabzonspor 5 takımı eleyerek finale kadar mücadele etti. Kupayı kazanarak Avrupa kupalarına direkt olarak katılım sağlamak isteyen iki takım da mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali) - 1

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali) - 2

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali) - 3

İKİ TAKIMI FİNAL YOLCULUĞU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali) - 4

YAKLAŞIK 75 BİN TARAFTAR STATTA OLACAK

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali) - 5

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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