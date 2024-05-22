Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali)

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?