Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası finali)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın akşam Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Beşiktaş 4 takımı eleyerek finale yükselirken, Trabzonspor 5 takımı eleyerek finale kadar mücadele etti. Kupayı kazanarak Avrupa kupalarına direkt olarak katılım sağlamak isteyen iki takım da mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?