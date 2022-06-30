Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Onurlu bir oyunu odağında tutan Kulübümüzün 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor." ifadeleri yer aldı.