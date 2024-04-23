Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Ankaragücü maçıyla takıma döndü

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE İKİ DEĞİŞİKLİK



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.



Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.











