Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Ankaragücü maçıyla takıma döndü
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Beşiktaş'ın sakatlık yaşayan milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.