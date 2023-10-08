Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu

RIZA ÇALIMBAY

Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayıp orada noktalayan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı yönetimin teknik direktör adaylarından biri.



Son olarak Sivasspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam son 3 sezonunda Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürmeyi başarmış ve Yiğidolar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.



Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullanmıştı.