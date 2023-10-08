Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu
Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya sahasında 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. İstifasını kabul eden siyah-beyazlı yönetimin düşündüğü teknik direktör adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
ŞENOL GÜNEŞ'TEN İSTİFA KARARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'yu ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar maç sonunda stadı terk etmeyerek alınan mağlubiyet sonrası istifa çağrısında bulundu.
Bu gelişmelerin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş'i de davet etti. Bu toplantının ardından Şenol Güneş istifa kararı aldığını açıkladı.