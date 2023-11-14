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Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı

Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından istifa eden Burak Yılmaz, Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı - 1

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Yılmaz, Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi.


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Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı - 2

Yılmaz, "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum." diye konuştu.

"VURDUMDUYMAZLIK DİKKAT ÇEKİYORDU"

Futbolcuların sorumluluk bilincindeki eksiklikten bahseden Yılmaz, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı." ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı - 3

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Eric Bailly krizine de değinen Yılmaz, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum." sözlerini dile getirdi.

Kendisinin ardından Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ilgili konuşan Yılmaz, "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken 5 dakika içinde Rıza hocanın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim." dedi.


Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı - 4

İçten içe 'keşke gelmeseydim' dediğini kaydeden genç teknik adam "Ama Beşiktaş'tan kaçamazdım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı - 5

"YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMAYACAĞIM"

Bundan böyle yardımcı antrenörlük yapmayacağını dile getiren Yılmaz, "Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz." açıklamasında bulundu.

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