Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"



Eric Bailly krizine de değinen Yılmaz, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum." sözlerini dile getirdi.



Kendisinin ardından Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ilgili konuşan Yılmaz, "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken 5 dakika içinde Rıza hocanın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim." dedi.





