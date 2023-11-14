Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan Aboubakar itirafı
Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından istifa eden Burak Yılmaz, Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Yılmaz, Aboubakar için "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi.