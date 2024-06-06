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Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri)

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün duyurulmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların son olarak Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu gündemine aldığı öne sürüldü. 24 Haziran'da başlayacak transfer sezonu öncesi tüm gelişmeler ve günün öne çıkan transfer haberleri...

Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri) - 1

Beşiktaş'ın gelecek sezon Vincent Aboubakar yerine geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği ve Southampton'a yoklama yaptığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin 30 yaşındaki forvet için kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ancak rakamın 12 milyon euroya inebileceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat ve ekibi yeni teknik direktör Van Bronckhorst'a Onuachu'yu bir seçenek olarak sunacak. Ayrıca Göztepe'nin ve Southampton'ın sahibi olan Rasmus Ankersen'in Nijeryalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak istediği kaydedildi.

(SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri) - 2

FENERBAHÇE'DE HEUNG-MIN SON ATAĞI

Jose Mourinho'nun imzasının ardından Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Heung Min-Son'u gündemine aldığı öne sürüldü. Güney Koreli futbolcunun, Mourinho yönetiminde çıktığı 70 resmi maçta 29 gol atıp, 25 asistlik performans sergilemişti.

(FANATİK)

Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri) - 3

Galatasaray, Manchester United'ta kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar Fiorentina'da forma giyen Faslı futbolcu için Nicolo Zaniolo'yu takasta kullanıp 8 numara ihtiyacını karşılayacağı öne sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanacağı ve anlaşma olasılığının da yüksek olduğu kaydedildi.

(MİLLİYET)

Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri) - 4

Trabzonspor'da stoper takviyesi için transfer çalışmaları hız kazanırken, öne çıkan isimler Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic ve West Brom ile sözleşmesi bu ay sona erecek olan Cedric Kipre oldu.

(FANATİK)

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