Beşiktaş'tan Onuachu atağı (6 Haziran 2024 transfer haberleri)

Beşiktaş'ın gelecek sezon Vincent Aboubakar yerine geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği ve Southampton'a yoklama yaptığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin 30 yaşındaki forvet için kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ancak rakamın 12 milyon euroya inebileceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat ve ekibi yeni teknik direktör Van Bronckhorst'a Onuachu'yu bir seçenek olarak sunacak. Ayrıca Göztepe'nin ve Southampton'ın sahibi olan Rasmus Ankersen'in Nijeryalı golcüyü bonservisiyle birlikte satmak istediği kaydedildi.



(SABAH)