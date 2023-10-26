Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında, Beşiktaş bu akşam deplasmanda Bodo/Glimt ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, Bodo/Glimt'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?