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Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş bu akşam Bodo/Glimt karşısında galibiyet alarak gruplarda yükselişe geçmek ve rahat bir nefes almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında, Beşiktaş bu akşam deplasmanda Bodo/Glimt ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, Bodo/Glimt'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 2

BODO/GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında bu akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 3

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronboek, Sorli, Moumbagna, Pellegrino

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 4

MÜCADELEYİ SIRP HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 5

İKİ TAKIMINDA PUANA İHTİYACI VAR

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Lugano ile oynadığı ilk maçı golsüz sona eren Bodo/Glimt ise sahasında Club Brugge'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında galibiyet arıyor - 6

ROSİER CEZALI

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak mücadelede Valentin Rosier forma giyemeyecek.

Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Eric Bailly'nin durumuna ise teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından karar verilecek.

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