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Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı

Bodrumspor-Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 takımın teknik direktörü kırmızı kartla sahadan atıldı. İşte ayrıntılar ve yaşanan olaylardan yansıyan kareler...

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 1

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında  ortalık karıştı.

1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu.

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Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 2

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 3

Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti. 

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 4

HASTANEYE KALDIRILDI

Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü.



Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 5

İKİ BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti.

Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istediler.

Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.




Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 6

Turan, tribünlerle gergin anlar yaşadı. Turan maçın 80. dakikasında ise kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 7

Karşılaşma 1-0 Eyüpspor galibiyetiyle sona erdi.

Maçtaki tek golü Fredy kaydetti. 

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 8

İşte yaşananlardan öne çıkan kareler...

Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 9
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 10



Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 11
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 12
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 13
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 14
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 15
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 16
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 17
Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı - 18
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