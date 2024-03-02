Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı, bir futbolcu hastaneye kaldırıldı
Bodrumspor-Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Tribünden atılan maddeler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet etti. Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 takımın teknik direktörü kırmızı kartla sahadan atıldı. İşte ayrıntılar ve yaşanan olaylardan yansıyan kareler...
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı.
1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu.