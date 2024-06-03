Bodrum’da şampiyonluk coşkusu: Binlerce taraftar kenti yeşil-beyaza bürüdü

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu duyguların tarifi yok, o son düdük çaldığı andan itibaren içimi çok farklı bir his kapladı. Hem şampiyonluk hem de Süper Lig'de hocalık benim hayalimdi. Nasip olursa bir aksilik olmazsa hayalimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş her hayalimizi gerçekleştirdik diyebilirim ama hepimiz insanız hayallerimiz bitmez. Yazı atlattıktan sonra yeni hayaller ve yeni hedefler çizeriz inşallah. Biz kendi adımlarımızı ve hedeflerimizi kendi içimizde doğru atmayı tercih ediyoruz. Kadro kalitesi olarak düşük bir kadro kalitemiz var ama farklı yönlerimizle farklı özelliklerimiz çok fazla. Biz herkesin gözüne soka soka değil sahada konuşarak iş yapmaya çalıştık.” diye konuştu.