Bodrum’da şampiyonluk coşkusu: Binlerce taraftar kenti yeşil-beyaza bürüdü
Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum’da coşkulu kutlamaya imza attı. Yeşil-beyaz meşalelerin kenti kapladığı kutlamada, futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle kentte tur atarken, önce yönetim sonra teknik ekip ve oyuncular coşkulu taraftarın önünde yoğun havai fişek gösterisi altında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Maçların Bodrum’da oynanacağını söyleyen Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, “İnşallah maçı burada oynayacağız yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız.” dedi.
1’inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazan Bodrum FK, taraftarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında, Bodrumspor Gümbet Tesisleri önünde üstü açık otobüsle oyuncalar ve teknik ekip Belediye Meydanı'na gitmek üzere tur attı.