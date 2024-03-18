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"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maç içinde ve karşılaşma sonunda yaşananlar derbiye damga vurdu. Peki spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için ne dedi? İşte spor yazarlarından Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi...

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 1

"BU MAÇ TATİL EDİLMELİYDİ"

İstenmeyen olayların yaşandığı maçta Fenerbahçe, önemli bir 3 puan kazandı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmayan F.Bahçe maça çok kararlı başladı. Topa sürekli sahip olarak oyunu karşı alana yıktılar. Çeşitli ofansif varyasyonlar deniyorlardı. Sonra Fred çok güzel bir golle takımına skor avantajı getirdi. Devre ortasından sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Ama ofansif girişimler kopuk kopuktu, plan program yoktu. Devre biterken de defans hatasından yine Fred'le fark ikiye çıktı. İkinci yarı için her şey Fenerbahçe lehineydi. Ancak sahaya üst üste atılan yabancı maddelerle maç sıkıntıya girdi. Halli Umut Meler birkaç kez oyunu durdurdu, aslında tatil etmesi gerekirdi. Ama 'nasıl olsa F.Bahçe galip, fazla işi büyütmeden maçı bitireyim' düşüncesindeydi. Sarı-lacivertliler de oyundan tamamen kopunca üst üste iki gol yedi, sonra tekrar uyandılar. Yapılan değişiklikler etkili oldu ve takımın her zaman ihtiyacı ve ilacı olan Batshuayi, kritik anda tekrar F.Bahçe'yi öne geçirdi ve sarı-lacivertliler bu zor gecede 3 puanı kazandı.

Ne yazık ki beyanat savaşlarıyla, genelde eyyamcı hakem yönetimleriyle futbolun içindeki bütün birimler olarak futbol iklimimizi bu hale getirdik. Yazıklar olsun! Halil Umut Meler bu maçı yüzde yüz tatil etmeliydi. MHK'nin Meler tercihi yanlıştı. Benim üzüntüm, bu maçı gören UEFA'nın Meler'e bakış açısı ne olacak?

(Ömer Üründül-SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 2

"DURDURUN FUTBOLU İNECEK VAR"

Bu epik haftada biz oynanan futbolu konuşmak isterken yine hortlayan bir şiddet var dün gece. Bu ülkede son birkaç yılda saha içinde Halil Umut Meler dövüldü, Bayarslan’a arkadan yumruk atıldı, Fernandes’e tekme, Burak’a çakı atıldı, arkadaşını koruyan Josef cezalandırıldı. Bu ülkede spor adamının, sporcunun can güvenliği var mı, söyleyebilir misiniz bana? Durdurun futbolu artık, inecek var.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)


"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 3

"FRED BAŞLADI, BATS BİTİRDİ"

Eşitlikten sonra İsmail Kartal’ın değişik ve cesaretli hamleleri geldi. Dzeko ve Szymanski dışarı alıp Serdar Dursun ve Batshuayi’yi sahaya sürdü. Batshuayi ilginç bir golcü. Ayağının tozuyla kale önünde ilk buluştuğu topu ağlara yollayınca takımını da ipten alıyordu. Kısacası Fred’in başlattığı işi Batshuayi noktalıyordu. Çok zor bir 90 dakikayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hem moral buldu hem de avantaj yakaladı. Olaylar mı? Yazsam bu sayfa yetmez. Bu kin niye? Bu kavga niye? Ne zaman adam, ne zaman sportmen olacağız? Bilen var mı? Kupayı kovalayan Trabzonspor’un sahası kapansa mutlu mu olacaksınız?

(Faik Çetiner-FANATİK)



"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 4

"FUTBOLUN BAYRAĞI YARIYA İNDİ"

'Tribün efekti'nin haddini aşarak fiziksel boyuta ulaştığı, maç sonunda kaçınılmaz olarak futbolculara kadar bulaştığı “gırtlak gırtlağa” maçtan, şampiyonluk umudunu söktü çıkardı Fenerbahçe.Hem de “linç” tehlikesine rağmen. Tebrik hafif kalır; gazası mübarek olsun Fenerbahçe’nin! Söz bitti; bu hale getirenler utansın.

(Ercan Güven-MİLLİYET)


"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 5

"FENERBAHÇE KAYIPSIZ..."

7’de kale önünde İrfan Can iyi vuramadı. 13’te Fred uzaktan müthiş vurdu ve Fenerbahçe öne geçti: 0-1. 9’da Szymanski’nin şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. Dönen pozisyonda Tadic kafayı kötü vurdu. 37’de Pepe’nin gol vuruşunda araya Ferdi girdi. Devre 45+4’te Tadiç’in ortasında Fred’in golüyle bitti: 0-2. 60’ta Edin Visca’nın şutu kötüydü. 63’te Bartdi serbest vuruştan durumu 2-1’e getirdi. 74’te Pepe ikiyi atamadı. 78’de Denswil’e yapılan faul sonrası, verilen penaltıyı Trezeguet gole çevirdi, durum 2-2 oldu. 87’de Batshuayi seken topu önünde buldu ve çaprazdan durumu 3-2 yaptı. Maç bu sonuçla bitti. Rakiple fark devam etti.

(Mehmet Ali Sabuncu-FANATİK)

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 6

İşte olaylardan yansıyan bazı kareler...

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 7
"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 8
"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 9
"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı) - 10
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