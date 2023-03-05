Bursa'daki olaylı maça soruşturma

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Amed Sportif'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Olay Amedsporlu futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada başladı.
Bu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.
Tribünlerde açılan pankartlarda "beyaz toros" ve "Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım" gibi, geçmişte faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen görseller kullanıldı.
Daha sonra sahaya çıkan Bursasporlu futbolcularla Amedsporlu futbolcular arasında da kavga çıktı.
OIaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Amedsporlu futbolcular soyunma odasına yöneldi.
Bu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.
İstenmeyen görüntüler maç boyunca sürdü, saha kenarı su şişeleriyle doldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yaşanan olayların ardından Bursaspor - Amedspor maçına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da maçın ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı iddia edilen darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.
Savcılık, olaylarla ilgili soruşturma kapsamında stadyumda görevli olan özel güvenlik sorumluları A.T, A.D. ve S.K'nin de arasında yer aldığı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.