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Bursa'daki olaylı maça soruşturma

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Ancak maça yaşanan olaylar damga vurdu. Maç sırasında ve öncesinde olaylar yaşandı. Sahaya yabancı maddeler atıldı. Yaşanan olaylarla ilgili 3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişi gözaltına alındı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Amed Sportif'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 2

Mücadeleyi yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip etti. Konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 3

Olay Amedsporlu futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada başladı.
 

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 4

Bu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 5

Tribünlerde açılan pankartlarda "beyaz toros" ve "Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım" gibi, geçmişte faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen görseller kullanıldı.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 6

Daha sonra sahaya çıkan Bursasporlu futbolcularla Amedsporlu futbolcular arasında da kavga çıktı.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 7

OIaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. 

Amedsporlu futbolcular soyunma odasına yöneldi.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 8

Bu sırada tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

İstenmeyen görüntüler maç boyunca sürdü, saha kenarı su şişeleriyle doldu.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 9

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yaşanan olayların ardından Bursaspor - Amedspor maçına ilişkin açıklama yaptı. 

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 11

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da maçın ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı iddia edilen darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 12

Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 13

3'Ü ÖZEL GÜVENLİK 7 GÖZALTI

Savcılık, olaylarla ilgili soruşturma kapsamında stadyumda görevli olan özel güvenlik sorumluları A.T, A.D. ve S.K'nin de arasında yer aldığı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bursa'daki olaylı maça soruşturma - 14

3 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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