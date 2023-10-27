Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 10. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray 2. sırada yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 8 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray, yarın akşam Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenip galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?