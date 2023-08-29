Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz

"EDIN DZEKO ROMA'YA GİTTİĞİMDE BANA ÇOK YARDIM ETMİŞTİ"



"Edin Dzeko, Roma'ya gittiğimde de bana çok yardım etmişti. Menajerim Mirsad Türkcan o da Fenerbahçe efsanesi. Ondan dolayı sürekli Dzeko ile yakın bağımız vardı. Aynı dili konuştukları için Edin Dzeko sürekli bana yardım ediyordu. Roma'da iken birlikte yemeklere gidiyorduk. Şimdi tekrar aynı takımdayız. Ben buraya gelmeden önce de buraya gelmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü onun gibi bir oyuncuyu Türkiye'de izlemek çok farklı bir şey. Sürekli telefonda da konuştuk. 'Ne zaman geliyorsun?' diye. İkimizde diyorduk, 'biraz daha sabırlı olmamız lazım' diye. Ben de çok stresliydim. Ve en sonunda geldik. Stadyuma girmeden önce de onunla görüntülü konuşmuştuk. Artık tekrardan aynı takımdayız."













