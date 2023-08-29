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Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, "Güçlü bir kadro kalitemiz var. Her şekilde en sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Tekrardan Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz. Fenerbahçe kulübü bunu hak ediyor." dedi.

Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 1

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Fenerbahçe TV'ye konuk oldu. Sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Ünder, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da vurguladı.

Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İyi durumdayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemdeyim. Alışma gibi bir sorunum yok. Gelir gelmez ilk defa adapte sorunu yaşamadım. Yurt dışında oynadığım takımlarda bunu yaşıyordum ama tabii ki burada yaşamıyorum. Fiziksel olarak da iyiyim. Her şey yolunda."


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Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 2

"ERKEN GELİYORUM, GEÇ ÇIKIYORUM"

"Buranın ortamını çok seviyorum. Zaten sürekli tesise erken geliyorum, geç çıkıyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. Her şey güzel gidiyor. Sürekli maç olmasını ve sürekli oynamak istiyorum."


Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 3

"HER MASADA VARIM"

"Küçüklükten beri böyle bir alışkanlığım olduğu için sürekli masa tenisi, bilardo oynamayı seviyorum. Çağlar Söyüncü ile birlikte olduğumuz dönemlerde evimizde bilardo vardı. Sürekli oynuyorduk. Masa tenisi evimde var. Sürekli oynuyorum. Her masada varım. Sahada da varım. En iyisinde sahadayım. Çok çabuk sinirleniyorum. Sahada da öyleyim. Saha dışındaki oyunlarda da öyleyim. Kaybedince hemen sinirleniyorum. O yüzden her oyunda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Kazanmak istiyorum."




Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 4

"KADRO KALİTEMİZ ÇOK İYİ UMARIM FİNALE KADAR GİDERİZ"

"Konferans Ligi'nde 5'te 5 yaptık. Sonradan geldiğim için bundan sonraki süreçte dahil olacağım. Hepsi güzel geçti. Çok farklı galibiyetler aldık. Özellikle son maçta ben de kulübedeydim. Bunu yakından gördüm. Takım olarak iyi giden bir performansımız var. 5-1 kazandık, rövanş maçımız var. Maç maç bakarak gitmemiz gerekiyor. Uzun bir maraton. Daha önce Marsilya'da oynadığım için biliyorum. Konferans Ligi'nde yarı finale kadar gitmiştik. Umarım bu takımla finale kadar gideriz. Kadro kalitemiz çok iyi. Sonunu düşünmeden maç maç gitmek daha doğru. Ligle birlikte çok sayıda maç yapacağız. Sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum."




Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 5

"EDIN DZEKO ROMA'YA GİTTİĞİMDE BANA ÇOK YARDIM ETMİŞTİ"

"Edin Dzeko, Roma'ya gittiğimde de bana çok yardım etmişti. Menajerim Mirsad Türkcan o da Fenerbahçe efsanesi. Ondan dolayı sürekli Dzeko ile yakın bağımız vardı. Aynı dili konuştukları için Edin Dzeko sürekli bana yardım ediyordu. Roma'da iken birlikte yemeklere gidiyorduk. Şimdi tekrar aynı takımdayız. Ben buraya gelmeden önce de buraya gelmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü onun gibi bir oyuncuyu Türkiye'de izlemek çok farklı bir şey. Sürekli telefonda da konuştuk. 'Ne zaman geliyorsun?' diye. İkimizde diyorduk, 'biraz daha sabırlı olmamız lazım' diye. Ben de çok stresliydim. Ve en sonunda geldik. Stadyuma girmeden önce de onunla görüntülü konuşmuştuk. Artık tekrardan aynı takımdayız."






Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz - 6

TÜRKİYE LİGİ'NDE EN YETENEKLİ TÜRK OYUNCU İRFAN 

"İrfan Can Kahveci çok yakın arkadaşım, Başakşehir'de birlikte oynadığımızdan beri. Tatillerde de birlikteydik sürekli. Karakterini çok seviyorum. Çok iyi insan. İçinde kötü niyeti bulunmayan, her zaman temiz kalpli düşünen birisi. Onunla tekrardan buluştuğumuz için çok mutluyum. Her gün birlikteyiz. Tesisten gitsek bile sürekli konuşuyoruz. Onunla aynı takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Kalbi çok temiz, çok yetenekli zaten burada daha önce de söylediğim gibi yurt dışında oynarken bana Türkiye liginde en yetenekli Türk sorulduğu zaman her zaman İrfan'ı söylerdim. Çok iyi başlangıç yaptı onun adına çok mutluyum. Umarım böyle devam eder."

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