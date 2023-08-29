Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, "Güçlü bir kadro kalitemiz var. Her şekilde en sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Tekrardan Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz. Fenerbahçe kulübü bunu hak ediyor." dedi.
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Fenerbahçe TV'ye konuk oldu. Sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Ünder, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da vurguladı.
Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"İyi durumdayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemdeyim. Alışma gibi bir sorunum yok. Gelir gelmez ilk defa adapte sorunu yaşamadım. Yurt dışında oynadığım takımlarda bunu yaşıyordum ama tabii ki burada yaşamıyorum. Fiziksel olarak da iyiyim. Her şey yolunda."