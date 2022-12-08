Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi

Yerel basına konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.





