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Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi

Çin'de yaşayan Cao (26) yerel saate göre Dünya Kupası'nda maçlar 18.00-06.00 saatleri arasında oynanınca, maçları izlemek uğruna günde sadece iki saat uyuyarak işe gitmesi sonucu yüz felci oldu.

Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi - 1

İsmi Cao olarak açıklanan 26 yaşındaki Çinli bir adam 2022 Dünya Kupası heyecanını aralıksız bir şekilde yaşamak istedi. Yerel basında yer alan haberlerde Çinli adamın Katar’daki Dünya Kupası’nın grup aşamasındaki maçları günde iki saat uyuyarak izlediği iddia edildi.


Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi - 2

UYKUSUZLUK VE SOĞUK HAVA

Çin’de yerel saate göre maçlar 18.00-06.00 saatleri arasında oynanırdı ve maçları izledikten sonra Cao, 08.00’da motosikletiyle birlikte mesaiye gitti.


Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi - 3

Yerel basına konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.


Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi - 4

Yaşadığı sağlık sorununun ciddi olmadığını düşünen Cao, motosikletinden inip ofisinde biraz dinlenmeye karar verdi. Durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti.


Çinli Cao Dünya Kupası uğruna felç geçirdi - 5

Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

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