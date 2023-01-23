Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine nakledildi

XAVI'NIN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.



Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de eski takım arkadaşı olan Alves ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, dün oynanan Getafe maçının sonunda gazetecilere şu açıklamada bulundu:



"Sanırım söylemek istediklerim biraz yanlış anlaşıldı ya da ben gerektiği kadar açık olamadım. Mağdur konusunu biraz görmezden geldim. Bu tip tüm eylemleri kınamak durumundayız. Mağdura ve bu tür şiddetin diğer tüm mağdurlarına desteğimi ifade etmek istiyorum. Onlardan özür diliyorum."