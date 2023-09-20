Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde ilk grup maçına deplasmanda Club Brugge karşısında çıkacak olan Beşiktaş, kazanarak gruplara güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Belçika'nın köklü ekibi Club Brugge'ye konuk olacak. Deplasmanda ilk grup maçını kazanmak isteyen Beşiktaş, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?