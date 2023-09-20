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Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde ilk grup maçına deplasmanda Club Brugge karşısında çıkacak olan Beşiktaş, kazanarak gruplara güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Belçika'nın köklü ekibi Club Brugge'ye konuk olacak. Deplasmanda ilk grup maçını kazanmak isteyen Beşiktaş, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 2

CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 3

BEŞİKTAŞ GRUPLARA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.

Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 4

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Yeni transferlerden Eric Bailly'nin teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 5

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.

Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 6

CLUB BRUGGE İLE 4. RANDEVU

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika temsilcisi, 1'ini ise siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Club Brugge ise 2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan müsabakalardan 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Club Brugge-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 7

RAKİP BRUGGE BU SEZON 12 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI

Club Brugge, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 müsabakaya çıktı.

Norveçli Ronny Deila'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika temsilcisi, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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