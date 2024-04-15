"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi )

"İTHAL VAR İŞE YARAMIŞ"

"Türkiye'de bir ilk ama uygulamada ikinci maç...

VAR büyük sorundu ve yabancı VAR'ın kesinlikle gelmesi gerekirdi.

İki senedir defalarca bunu dile getirdim, kayıtlarda var. Bu VAR'ı bizimkiler babalarının çiftliği gibi kullandılar. Kim daha etkiliyse VAR'a tayini yaptırdı, orada üç kağıtlar, iğrenç iğrenç pozisyon yorumları, televizyonlarda bunların adamları tam bir orta oyunu gidiyordu.

Evvelki gün Ankaragücü maçını seyredemedim ama dün akşam seyrettim. VAR, var gibiydi! İki defa olaya el koydu, ikisinde de haklıydı.

Bakın, şimdi VAR vardı böyle oldu.

Size ikinci soruyu soruyorum;

Olmasa ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz konuşulacakları! Onun için bazı şeylere el konulmalı. Türk insanı da aptal yerine konulmamalı.

Bitmiş Türk hakemliği de yenilenmeli.



İlk yarıda Fenerbahçe iyi oynamadı. Bu şekilde oynayarak şampiyonluk gelmez. Karagümrük daha iyiydi. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleri, maça asılma, şampiyonluğa oynayacak takımın mücadele etmesi gibi görüntülerle sarı-lacivertliler maçı çevirdi.

Bu maçın ikinci 45 dakikası ilk yarı gibi olsaydı Fenerbahçe lige elveda derdi. Baktılar ki maç batığa kayıyor, iş ciddi, ipi sıkı tuttular.

Bu tip maçlarda "Ali,Veli iyi, 4-4-2, 5-3-2" konuşulmaz. Bu tip maçlarda 11 kişi mücadele edersin. İlk yarı Fenerbahçe iyi pres yapamadı. Tek tek pres yapmaya kalktılar, hepsi oyundan düştüler.

İkinci yarı takım halinde pozisyonlara basınca Karagümrük rahatsız oldu. Nitekim Karagümrük ikinci yarıda ilk yarıdaki oyunun oynayamadı.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti.

Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani sırat köprüsünü geçtiler.





Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek, ithal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz."

Erman Toroğlu -FOTOMAÇ