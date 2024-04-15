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"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 1

"ÇOK ZOR BİR VİRAJI DÖNDÜ"

"Fenerbahçe ilk yarıda çok kötüydü ve çok temposuzdu.

Golden önce iki tane yüzde 100'lük pozisyonları Livakovic kurtardı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ama 2-0, 3-0 da yenik bitebilirdi.

Krunic'in çıkması ve 4-4-2'ye dönmek doğru hamleydi. Krunic gerçekten çok faydasız.
Fenerbahçe onunla başladığı her maçta kötü oynuyor.

Üretmeyen bir oyuncu neden transfer edildi bilmiyorum. Defansta Çağlar-Serdar uyumunu beğenmedim. Çağlar da formsuz ve her an hata yapabilecek gibi oynuyor.

Osayi Samuel, Fred, Ferdi, Dzeko ve Batshuayi sahaya karakter koydu. Erken gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin geri dönmesinde önemli bir paya sahip oldu.

Kazanılan penaltı doğruydu.

10 dakikada çevirmesini bildi Fenerbahçe.

Mendes'in atılması ise Karagümrük adına kırılma anı oldu.

Fenerbahçe bireysel oyuncuların form durumuna göre bir performans çiziyor.
Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda zor bir deplasmanı kayıpsız geçti. 3 puanı alarak haftayı karlı şekilde kapattı.

Fenerbahçe'nin sağlam bir oyun planı olduğunu söyleyemiyorum.Tamamen bireysel form durumuna göre oynuyorlar."

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 2

"İTHAL VAR İŞE YARAMIŞ"

"Türkiye'de bir ilk ama uygulamada ikinci maç...
VAR büyük sorundu ve yabancı VAR'ın kesinlikle gelmesi gerekirdi.
İki senedir defalarca bunu dile getirdim, kayıtlarda var. Bu VAR'ı bizimkiler babalarının çiftliği gibi kullandılar. Kim daha etkiliyse VAR'a tayini yaptırdı, orada üç kağıtlar, iğrenç iğrenç pozisyon yorumları, televizyonlarda bunların adamları tam bir orta oyunu gidiyordu.
Evvelki gün Ankaragücü maçını seyredemedim ama dün akşam seyrettim. VAR, var gibiydi! İki defa olaya el koydu, ikisinde de haklıydı.
Bakın, şimdi VAR vardı böyle oldu.
Size ikinci soruyu soruyorum;
Olmasa ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz konuşulacakları! Onun için bazı şeylere el konulmalı. Türk insanı da aptal yerine konulmamalı.
Bitmiş Türk hakemliği de yenilenmeli.


İlk yarıda Fenerbahçe iyi oynamadı. Bu şekilde oynayarak şampiyonluk gelmez. Karagümrük daha iyiydi. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleri, maça asılma, şampiyonluğa oynayacak takımın mücadele etmesi gibi görüntülerle sarı-lacivertliler maçı çevirdi.
Bu maçın ikinci 45 dakikası ilk yarı gibi olsaydı Fenerbahçe lige elveda derdi. Baktılar ki maç batığa kayıyor, iş ciddi, ipi sıkı tuttular.
Bu tip maçlarda "Ali,Veli iyi, 4-4-2, 5-3-2" konuşulmaz. Bu tip maçlarda 11 kişi mücadele edersin. İlk yarı Fenerbahçe iyi pres yapamadı. Tek tek pres yapmaya kalktılar, hepsi oyundan düştüler.
İkinci yarı takım halinde pozisyonlara basınca Karagümrük rahatsız oldu. Nitekim Karagümrük ikinci yarıda ilk yarıdaki oyunun oynayamadı.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti.
Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani sırat köprüsünü geçtiler.

Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek, ithal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz."

Erman Toroğlu -FOTOMAÇ

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 3

"İKİ YANLIŞ KARARI VAR DÜZELTTİ"

"Fenerbahçe bir kez daha çekirge gibi sıçradı. Benzerini Rize'de yapmıştı, dün gece tekrar ettiler. İlk yarıda tel tel dökülen bir Fenerbahçe… Herkes pikniğe gelmiş, lig bitmiş gibi oynuyordu. "Bu maçı nasıl kazanacak?" derken, 45. dakikada golü de yediler. Artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok. İkinci yarıda Fenerbahçe baktı ki pabuç pahalı resital yapmaya başladı. Osayi, Dzeko, İsmail hepsi çok iyiydi… 

İkinci yarının hemen başında Dzeko iyi vurdu, top Karagümrüklü oyuncunun ayağına çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı beraberlik geldi. Ardından da maçın yıldızlarından biri olan Osay, ceza alanı içine girdi penaltı geldi ve Fenerbahçe maçı kopartıverdi.

İkinci yarı her oyuncu iyi oynadı ama Livakovic'e özel bir şeyler yazmak gerek. İlk yarıda karşı karşıya kurtardı. Ardından Can'ın mükemmel şutunu kurtardı ve maç biterken de Karagümrük'ün az kalsın beraberlik golü geliyordu. Livakovic bu beraberlik golünü de kurtardı. Görünen o ki Fenerbahçe son ana kadar Galatasaray'ı kovalayacak.

Numanoğlu verdiği tüm radikal kararlarda haklıydı ama aması şu; iki tane yanlışı Portekizli VAR hakeminden döndü. Osayi'ye yapılan penaltıya devam dedi… Üstelik gözünün önündeydi. VAR doğruyu buldurdu. Ardından manasız bir penaltı verdi. Eysseric topa dokunmuştu bu yanlışı da VAR'dan giderildi. Maçın sonlarına doğru da Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda Eysseric kendini atıyor o yüzden de ikinci sarıdan kırmızı görüyor. Bu karar da doğru."

Ahmet Çakar - SABAH

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 4

"OSAYİ VE LİVAKOVİC"

Fenerbahçe açısından Olympiakos maçına benzer ilginç bir maç yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe son derece düşük tempoyla oynadı. Etkili hücum girişimleri yoktu. Önde baskı da yoktu. Dolayısıyla pozisyon sıkıntısı üst düzeydeydi. Zaten tek pozisyona da Krunic girdi ve kaçırdı. Buna karşılık rölanti ofansif anlayışta rakibin önemli kontratak tuzaklarına düşüldü. İki net pozisyonu Livakovic kurtardı.

Devre biterken de skor dezavantajına düşüldü. İsmail Kartal ikinci yarıya Batshuayi'yi alıp Krunic'i çıkartarak çift santrforlu oyuna döndü. Böyle bir tabloda dolayısıyla risk de alınacaktı. Bu yüzden ilk 10-15 dakikada mutlaka beraberliği bulmak gerekirdi. Ve öyle de oldu. 2. Yarı erken gelen gol takımın moralini ve temposunu da yükseltti. Penaltıyla kısa sürede 2. gol de geldi. Fenerbahçe bu moralle daha iyi oynamaya başladı.

Karagümrük'te de oyun açısından ciddi bir düşüş görünüyordu. Ardından Batshuayi ile çok önemli bir 3.gol fırsatı kaçtı. Belki bu yüksek tempodan sonra son 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşanabilirdi. Ama Mendes kırmızı kart görünce işler rayına girdi. Ama bu rahatlıkta ele geçen 3. gol girişimleri netice vermeyince yine son anlarda bir stres bastı ama çok önemli 3 puan kazanıldı. Bana göre takımın en iyi oyuncusu hiç şüphesiz Osayi ve eleştiri oklarındaki Livakovic'ti.

En verimsiz ise Krunic'i saymazsak Tadic oldu. Krunic Fenerbahçe'ye top oynamaya mı gelmiş yoksa İstanbul'da tatil yapmaya mı sorgulanması gerekir. Karagümrük'ün bütün planları 2. yarının ilk 10 dakikasında terse döndü. Takımdaki en büyük hayal kırıklığı ise Güven Yalçın oldu.

Ömer Üründül - SABAH

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 5

"DOKUZ BUÇUK NUMARA DZEKO"

"Dün Olimpiyat Stadı’ndaki iki perdeli bir maç izledik. İlk 45’te işler Karagümrük’ün istediği gibiydi, Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda başarılı geçişler yaptılar. İki kez Can’la, bir kez de Güven’le yarattıkları pozisyonlardan bir gol çıkardılar. Bu noktada Tolunay Kafkas’ı da tebrik etmek lazım; Şota’nın yarattığı toz bulutundansa Alpaslan Erdem’in denemiş/başarmış modeline döndü. Solda Levent-Mendes’li, sağda Can’lı, önde Eysseric-Güven’li model, Karagümrük’ün kalan 6 haftada ligde kalma şansını artırır.

MiCHY BATSHUAYi GiRiNCE YAPBOZ TAMAMLANDI

İkinci perdedeyse daha etkili bir Fenerbahçe vardı sahada. Sebebi de çok basit: Dzeko haftalardır çok derine gelerek adeta oyun kurucu gibi oynuyor. Kane’in Tottenham’da, Rooney’nin ManU’da oynadığı “dokuz buçuk numara” rolü gibi bu stil. Ancak bu stilde bir dokuz buçuk numarayla oynuyorsanız, bir de onun yarattığı fırsatları değerlendirecek golcüye ihtiyacınız var. 46’da Batshuayi girince yapboz tamamlandı ve sonuç geldi Fenerbahçe için."

Uğur Meleke-HÜRRİYET

"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ) - 6
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