"Çok zor bir virajı döndü"(Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi )
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ÇOK ZOR BİR VİRAJI DÖNDÜ"
"Fenerbahçe ilk yarıda çok kötüydü ve çok temposuzdu.
Golden önce iki tane yüzde 100'lük pozisyonları Livakovic kurtardı.
Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ama 2-0, 3-0 da yenik bitebilirdi.
Krunic'in çıkması ve 4-4-2'ye dönmek doğru hamleydi. Krunic gerçekten çok faydasız.
Fenerbahçe onunla başladığı her maçta kötü oynuyor.
Üretmeyen bir oyuncu neden transfer edildi bilmiyorum. Defansta Çağlar-Serdar uyumunu beğenmedim. Çağlar da formsuz ve her an hata yapabilecek gibi oynuyor.
Osayi Samuel, Fred, Ferdi, Dzeko ve Batshuayi sahaya karakter koydu. Erken gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin geri dönmesinde önemli bir paya sahip oldu.
Kazanılan penaltı doğruydu.
10 dakikada çevirmesini bildi Fenerbahçe.
Mendes'in atılması ise Karagümrük adına kırılma anı oldu.
Fenerbahçe bireysel oyuncuların form durumuna göre bir performans çiziyor.
Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda zor bir deplasmanı kayıpsız geçti. 3 puanı alarak haftayı karlı şekilde kapattı.
Fenerbahçe'nin sağlam bir oyun planı olduğunu söyleyemiyorum.Tamamen bireysel form durumuna göre oynuyorlar."