Cristiano Ronaldo krizi büyüyor! Stadı terk etti

UEFA kuralları, Ronaldo'nun bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkmasına rağmen Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma imza atmasına ve oynamasına izin veriyor.

Ronaldo'nun Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşmesi ve 2024 yazına kadar uzatma seçeneği bulunuyor.