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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası devam ediyor. Yıldız futbolcu son kupa maçında da gol atamayınca rakip taraftarların "Messi" tezahüratlarına maruz kaldı.

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 1

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda yarı finalde Al İttihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al İttihat karşısına çıkan Ronaldo, takımının 3-1 yenilerek elendiği maçta varlık gösteremedi. Al Nassr'ın tek golünü eski Beşiktaşlı Talisca attı.


Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 2

MESSİ'DEN KURTULAMADI!

15 yılı aşkın süredir futbol dünyasında Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti yaşanıyordu. Yıllardır her karşılaşma sonrası Messi ile karşılaştırılan Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi de bu rekabeti bitiremedi.


Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 3

"MESSİ" TEZAHÜRATLARI

Son maçında da gol atamayan Ronaldo, rakip takım taraflarının alaycı tezahüratlarına maruz kaldı. "Messi... Messi...Messi..." tezahüratları yapan Al İttihad taraftarları yıldız futbolcuyla alay etti.


Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 4

Portekizli forvet, Man United kariyerine acı bir şekilde son vermesinin ardından, Aralık ayı sonunda Al-Nassr'a yıllık 175 milyon sterlinlik aşırı transferini tamamladı.

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 5

İşte Ronaldo'nun son maçından öne çıkan kareleri...

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 6
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 7
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 8
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 9
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 10
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 11
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 12
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı - 13

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