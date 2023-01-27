Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a gitti ama Messi'den kurtulamadı

MESSİ'DEN KURTULAMADI!



15 yılı aşkın süredir futbol dünyasında Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti yaşanıyordu. Yıllardır her karşılaşma sonrası Messi ile karşılaştırılan Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi de bu rekabeti bitiremedi.





