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Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımıyla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 1

Suudi Arabistan Lig lideri Al Nassr, Prens Abdullah bin Jalawi Stadı'nda Al Fateh'e konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 2

Ev sahibi takım, 12. dakikada Cristian Tello ve 58. dakikada Sofiane Bendebka'nın golleriyle iki kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 3

Al Nassr'ın ilk golü, 42. dakikada eski Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'dan geldi. Ronaldo ise 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle takımına beraberliği getirdi.

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 4

Talisca, mücadelenin 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 15 maçta 34 puana ulaşan Al Nassr, liderliğini sürdürdü. 

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 5

Daha önce Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-4 yenildikleri özel karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü Al Fateh'e atmış oldu.

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 6

İşte diğer kareler...

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 7
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 8

Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 9
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 10
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 11
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 12
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan kariyerinde siftah - 13

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