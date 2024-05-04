Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor, lider Esenler Erokspor’un rakibi Serik Belediyespor’un maça U-19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterip, Bursaspor maçının 22’nci dakikasında sahadan çekildi. Protestoyla ilgili olarak Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir.” denildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22’nci dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.
Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor’un ardından 78 puanla 2’nci sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor’a konuk oldu.
Van temsilcisi, Esenler Erokspor’u konuk eden Serik Belediyespor’un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.