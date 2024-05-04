Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi

VANSPOR AÇIKLAMA YAPTI

Vanspor'un sahadan çekilmesinin ardından kulüpten açıklama geldi. Kulüp Başkanı Feyat Kıyak'ın imzasının bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Futbol Camiası;

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır.

Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi inisiyatifi ve talimatıyla Serik Spor’un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor’un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir.