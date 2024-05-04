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Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor, lider Esenler Erokspor’un rakibi Serik Belediyespor’un maça U-19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterip, Bursaspor maçının 22’nci dakikasında sahadan çekildi. Protestoyla ilgili olarak Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir.” denildi.

Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi - 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22’nci dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor’un ardından 78 puanla 2’nci sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor’a konuk oldu.

Van temsilcisi, Esenler Erokspor’u konuk eden Serik Belediyespor’un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.

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Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi - 2

Bu sırada yeşil beyazlı ev sahibi ekip, aralarında top çevirdi.

Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı.

Vanspor FK futbolcuları, 0-0 devam eden maçın 22’nci dakikasında teknik heyetin yönlendirmesiyle sahadan çekildi. Daha sonra her iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti.

Grupta normal sezonu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım ise play-off etabını birinci tamamlayacak ekiple finalde bir üst lige çıkma mücadelesi verecek.

Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi - 3

VANSPOR AÇIKLAMA YAPTI

Vanspor'un sahadan çekilmesinin ardından kulüpten açıklama geldi. Kulüp Başkanı Feyat Kıyak'ın imzasının bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Futbol Camiası;

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır.

Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi inisiyatifi ve talimatıyla Serik Spor’un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor’un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir.

Futbolda protesto: TFF 2’nci Lig’de şampiyonluğa oynayan Vanspor sahadan çekildi - 4

Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız.

Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”
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