Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.