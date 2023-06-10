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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 1

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 4

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 5

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi - 8
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