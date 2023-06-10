Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalini izledi
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izledi.
İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.