NTV.COM.TR’ye geri dön

Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum

Yıldız futbolcu Vinicius Junior, maruz kaldığı ırkçı saldırılar hakkında içini döktü. Duygu dolu anlar yaşayan Brezilyalı futbolcu "Siyahi oyuncuların acı çektiğini görmek istemiyorum. Sadece futbol oynamak istiyorum." dedi.

Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum - 1

Defalarca kez ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı.

"Siyahi insanlar normal bir hayat yaşamalılar" diyen Vinicius basın toplantısında sorulan ırkçılık sorusu sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum - 2

Vinicius, "Sadece futbol oynamak istiyorum. Kulübüm, ailem için en iyisini yapmak tek dileğim. Siyahi oyuncuların acı çektiğini görmek istemiyorum. İspanya'dan ayrılmayı hiç düşünmedim çünkü bu ırkçılara istediklerini vermek olur. Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.


Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum - 3

NELER YAŞANDI?

23 yaşındaki futbolcuya karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında olanlar kıvılcımı ateşlemişti.

Söz konusu maçta bir grup taraftarın ırkçı söylemlerine maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu.

Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, tespit edilen taraftarlar hakkında da dava açılmıştı.


Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum - 4

Brezilyalı futbolcu, son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-Inter maçlarında İspanyol seyirciler tarafından ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlara maruz kalmıştı.

Sonrasında ise kulübü Real Madrid söz konusu maçlar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER
;