Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum
Yıldız futbolcu Vinicius Junior, maruz kaldığı ırkçı saldırılar hakkında içini döktü. Duygu dolu anlar yaşayan Brezilyalı futbolcu "Siyahi oyuncuların acı çektiğini görmek istemiyorum. Sadece futbol oynamak istiyorum." dedi.
Defalarca kez ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Junior gözyaşlarına hakim olamadı.
"Siyahi insanlar normal bir hayat yaşamalılar" diyen Vinicius basın toplantısında sorulan ırkçılık sorusu sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.