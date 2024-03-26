Defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'un gözyaşları: Sadece futbol oynamak istiyorum

Vinicius, "Sadece futbol oynamak istiyorum. Kulübüm, ailem için en iyisini yapmak tek dileğim. Siyahi oyuncuların acı çektiğini görmek istemiyorum. İspanya'dan ayrılmayı hiç düşünmedim çünkü bu ırkçılara istediklerini vermek olur. Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.





