Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum

"ÇOCUKLARA 'BABANIZI BULDULAR AMA BAŞARAMADILAR.' DEDİM"



"Cumartesi gecesi saat 3 civarında telefonda Nana'nın adını gördüğümde anladım. Telefonu açtım, Nana ağlıyordu. 'Çok üzgünüm' dedi ve başka bir şey söyleyemedi." diyen Rupio sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarıma babalarının öldüğünü söylemenin yolunu bulmam gerekiyordu. Korkunçtu, aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki. Çocuklara 'Babanızı buldular ama başaramadılar.' dedim. Bu, hiçbir ebeveynin yapmak zorunda kalmamasını dilediğim bir şey. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek herkes için zordur ama biz ona veda bile edemedik."





