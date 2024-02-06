NTV.COM.TR’ye geri dön

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio depremin yıldönümünde konuştu. Bir yıllık süreci anlatan Rupio, "Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için... Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian'ın kaybı beni her şeyden daha çok etkiledi. Onun yaptığı hayır işlerini devam ettirmek için Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum - 1

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

"MAÇTAN ÖNCE ÇOCUKLARI ARAMIŞTI"

Depremin yıldönümünde İngiliz basınından The Athletic'e konuşan eşi Claire Rupio, "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı." dedi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum - 2

"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞTIM"

Rupio, "Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duydum. Çocukları bıraktıktan sonra Christiana'dan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm ve 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Onu geri aradım. Bana 'Binası çökmüş' dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm. Çocukları okuldan almak zorunda kaldım çünkü bunu başka kimseden duymalarını istemedim. Onlara babalarının oynadığı yerde bir deprem olduğunu ve onu henüz bulamadıklarını söyledim. Her şeyi bilmeyi hak ediyorlardı. Çok üzüldüler ve ağladılar. Pozitif kalmaya çalıştım ve onlara babalarının iyi olacağını söyledim." diye konuştu.


Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum - 3

"ÇOCUKLARA 'BABANIZI BULDULAR AMA BAŞARAMADILAR.' DEDİM"

"Cumartesi gecesi saat 3 civarında telefonda Nana'nın adını gördüğümde anladım. Telefonu açtım, Nana ağlıyordu. 'Çok üzgünüm' dedi ve başka bir şey söyleyemedi." diyen Rupio sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarıma babalarının öldüğünü söylemenin yolunu bulmam gerekiyordu. Korkunçtu, aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki. Çocuklara 'Babanızı buldular ama başaramadılar.' dedim. Bu, hiçbir ebeveynin yapmak zorunda kalmamasını dilediğim bir şey. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek herkes için zordur ama biz ona veda bile edemedik."


Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum - 4

"BAZEN ONA MESAJ ATIYORUM"

Rupio, "İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için... Kızım Abigail ayın 24'ünde bir resim çizdi ve bana 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. İlk başta 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım ve çok üzüldü." açıklamasında bulundu.

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum - 5

"ADINA VAKIF KURULACAK"
 
Rupip sözlerini şöyle tamamladı: "Yas tutmanın beş aşaması olduğunu biliyorum ama şu an hangi aşamada olduğumu bilmiyorum. Bazen inkar ediyorum, bazen kabulleniyorum. Dalgalandığımı ve ilerlemediğimi hissediyorum. Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian'ın kaybı beni her şeyden daha çok etkiledi. Onun yaptığı hayır işlerini devam ettirmek için mart ayında Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız."

DAHA FAZLA GÖSTER
;