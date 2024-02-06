Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio depremin yıldönümünde konuştu. Bir yıllık süreci anlatan Rupio, "Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için... Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian'ın kaybı beni her şeyden daha çok etkiledi. Onun yaptığı hayır işlerini devam ettirmek için Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız." ifadelerini kullandı.
Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.
"MAÇTAN ÖNCE ÇOCUKLARI ARAMIŞTI"
Depremin yıldönümünde İngiliz basınından The Athletic'e konuşan eşi Claire Rupio, "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı." dedi.