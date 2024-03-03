Derbi (Beşiktaş-Galatasaray) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbide İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray bu akşam kazandığı takdirde zirvedeki yerini sürdürecek. Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılı ekip olmuştu. Dev derbi öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi 11'leri ve ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecan dolu anlar yaşatacak. Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile zirve mücadelesinde olan Galatasaray, bu akşam Beşiktaş karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek taraftarı önünde galibiyet sevincini tatma peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?