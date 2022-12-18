Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.



Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.



Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 88 bin 966 kişinin izlediği açıklandı.