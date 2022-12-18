NTV.COM.TR’ye geri dön

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı

Dünya Kupası 2022 Katar'da Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda 2'şer kez şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 3. yıldızı takmak için ter döktü. Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Messi ve Mbappe bu finalde gol krallığı yarışı verdi. Karşılaşma Fransa'nın müthiş geri dönüşle 2-0'dan 2-2'yi yakalamasıyla uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin Messi ile skoru 3-2'ye getirdi. 118'de hat-trick yapan Mbappe 3-3'le yeniden skoru eşitledi. Dev finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı sonuçlarında rakibine üstünlük sağlayan Arjantin Dünya Kupası 2022'nin şampiyonu oldu. İşte nefes kesen mücadeleden ayrıntılar ve fotoğraflar...

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 1

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Maçın üçüncü golü 80. dakikada Fransa adına Mbappe'den geldi. Hemen ardından 81'de yine Mbappe skoru 2-2'ye getiren golü attı. Karşılaşmanın 90 dakikası berabere bitince mücadele uzadı. 

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 2

Uzatmalarda 108'de Messi sahneye çıktı ancak 118'de hattrick yapan Mbappe'nin golüyle 3-3'le yeniden skoru dengeledi. Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu ve tarih yazdı. 

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 3

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşma sonunda Dünya Kupası'nda 3. zaferine ulaşan Arjantin 3. yıldızı takmaya hak kazandı.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 4

HOCALAR NASIL BAŞLADI?

İLK 11'LER

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 91 Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dk. 120+1 Dybala), De Paul (Dk. 102 Paredes), Fernandez, Di Maria (Dk. 64 Acuna), Mac Allister (Dk. 116 Pezzella), Messi, Alvarez (Dk. 102 Lautaro Martinez)

Fransa: Lloris, Kounde (Dk. 120+1 Disasi), Varane (Dk. 113 Konate), Upamecano, Theo Hernandez (Dk. 71 Camavinga), Tchouameni, Rabiot (Dk. 96 Fofana), Dembele (Dk. 41 Kolo Muani), Griezmann (Dk. 71 Coman), Mbappe, Giroud (Dk. 41 Thuram)

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 5

Sarı kartlar: Dk. 45+7 Fernandez, Dk. 90+8 Acuna, Dk. 114 Paredes, Dk. 116 Montiel (Arjantin), Dk. 55 Rabiot, Dk. 87 Thuram, Dk. 90+5 (Yedek kulübesinde) (Fransa)

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 6

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 88 bin 966 kişinin izlediği açıklandı.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 7

Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası 2022'deki gol krallığıı yarışı ise Mbappe kazandı.

Mbappe toplamda 9 gole ulaşırken Messi 
8 golde kaldı.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 8

İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 9

Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 10

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI 

Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıdı. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı oldu.

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 11

İşte mücadeleden öne çıkan diğer kareler...

Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 12
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 13
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 14
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 15
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 16
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 17
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 18
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 19
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 20
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 21
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 22
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 23
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 24
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 25
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 26
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 27
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 28
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 29
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 30
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 31
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 32
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 33
Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı - 34

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER