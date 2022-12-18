Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu: Messi'li Arjantin Mbappe'li Fransa'ya karşı tarih yazdı

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Maçın üçüncü golü 80. dakikada Fransa adına Mbappe'den geldi. Hemen ardından 81'de yine Mbappe skoru 2-2'ye getiren golü attı. Karşılaşmanın 90 dakikası berabere bitince mücadele uzadı.
Uzatmalarda 108'de Messi sahneye çıktı ancak 118'de hattrick yapan Mbappe'nin golüyle 3-3'le yeniden skoru dengeledi. Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu ve tarih yazdı.
Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşma sonunda Dünya Kupası'nda 3. zaferine ulaşan Arjantin 3. yıldızı takmaya hak kazandı.
HOCALAR NASIL BAŞLADI?
İLK 11'LER
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 91 Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dk. 120+1 Dybala), De Paul (Dk. 102 Paredes), Fernandez, Di Maria (Dk. 64 Acuna), Mac Allister (Dk. 116 Pezzella), Messi, Alvarez (Dk. 102 Lautaro Martinez)
Fransa: Lloris, Kounde (Dk. 120+1 Disasi), Varane (Dk. 113 Konate), Upamecano, Theo Hernandez (Dk. 71 Camavinga), Tchouameni, Rabiot (Dk. 96 Fofana), Dembele (Dk. 41 Kolo Muani), Griezmann (Dk. 71 Coman), Mbappe, Giroud (Dk. 41 Thuram)
Sarı kartlar: Dk. 45+7 Fernandez, Dk. 90+8 Acuna, Dk. 114 Paredes, Dk. 116 Montiel (Arjantin), Dk. 55 Rabiot, Dk. 87 Thuram, Dk. 90+5 (Yedek kulübesinde) (Fransa)
Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.
Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 88 bin 966 kişinin izlediği açıklandı.
Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası 2022'deki gol krallığıı yarışı ise Mbappe kazandı.
Mbappe toplamda 9 gole ulaşırken Messi
8 golde kaldı.
İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU
Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.
Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.
MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI
Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıdı. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı oldu.
İşte mücadeleden öne çıkan diğer kareler...