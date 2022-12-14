Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa

Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.
Arjantin'in rakibini belirleyecek maçta sonm şampiyon Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti.
Fransa'ya galibiyeti getiren goller 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani'den geldi.
Fransa, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak final maçında Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek.
Turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika ülkesi olarak tarihe geçen Fas ise 17 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Hırvatistan ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.