Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı

SAKAT FUTBOLCULAR TAKIMLA ÇALIŞTI



Sarı-kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.





