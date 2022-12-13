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Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı

Grup aşamasında Uruguay ile Dünya Kupası'na veda eden ve maç sonunda yaşanan olaylar nedeniyle ceza alması gündemde olan Galatasaraylı Fernando Muslera, takımının Antalya kampına katıldı. Kampta tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.

Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı - 1

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor.


Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı - 2

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı - 3

SAKAT FUTBOLCULAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.


Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı - 4

Uruguayla 2022 Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katıldı ve takımla yapılan antrenmanda yer aldı.


Dünya Kupası'ndan dönen ve ceza alması gündemde olan Fernando Muslera Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı - 5

Galatasaray, hazırlık maçında bugün saat 18.00’de Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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