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Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum

Türk sporunun son yıllardaki başarılı isimlerinden Mete Gazoz, görkemli kariyerini NTV ekranında anlattı. Bambaşka Sohbetler programına konuk olan milli sporcu "Gezegenin en iyi okçusuyum." dedi.

Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 1

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, NTV ekranlarında yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu, başarılarla dolu hayat hikayesini anlattı.

Spordaki ilk deneyimlerini henüz 3 yaşında yaşayan Gazoz, babasının izinden gittiğini söyledi.


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Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 2

Gazoz, "Benim babam da aktif sporcuydu, ben 8-11 yaşlarına kadar babam sporculuk yapmaya devam ediyordu. Olimpiyatlara hazırlanıyordu" dedi.



Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 3

"Babam evin içinde antrenman yapıyordu" diyen Gazoz, "Salonda ben de onun yayında onun yayını kullanmaya çalışıyordum. 13 yaşında milli takıma girdim, sonrasında artık okçu olacağım belli oldu." diye konuştu.

Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 4

Gazoz, "Gerçekten gezegenin en iyi okçusu musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.





Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 5

Mete Gazoz'un sıradaki hedefi Paris 2024'te de kürsünün en üst basamağına çıkarak, olimpiyat şampiyonu unvanını korumak.

Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum - 6

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz'da başlayacak.

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