Dünya şampiyonu Mete Gazoz: Gezegenin en iyi okçusuyum
Türk sporunun son yıllardaki başarılı isimlerinden Mete Gazoz, görkemli kariyerini NTV ekranında anlattı. Bambaşka Sohbetler programına konuk olan milli sporcu "Gezegenin en iyi okçusuyum." dedi.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, NTV ekranlarında yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu, başarılarla dolu hayat hikayesini anlattı.
Spordaki ilk deneyimlerini henüz 3 yaşında yaşayan Gazoz, babasının izinden gittiğini söyledi.