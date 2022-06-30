Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da güreşleri çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 14:33
Edirneli 75 yaşındaki fotoğrafçı Sinan Alışkan, gençliğinden bu yana kentin tarihini ve doğasını görüntülemenin yanı sıra 650 yıllık tarihe sahip Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonlarında da 59 yıldır fotoğraf çekiyor.
Kırkpınar serüveni, 1955-1960 yıllarında belediye başkanı olan babası Nuri Alışkan'ın 13 yaşında izleyici olarak götürdüğü güreşlerle başlayan Alışkan, 16 yaşında Er Meydanı'nda çektiği ilk fotoğraf sonrası bu işi tutkuya dönüştürdü.
En az pehlivanlar kadar heyecan yaşadığını anlatan Alışkan, "Şimdiye kadar yaklaşık 21 bin fotoğraf çektim ve hapsini de arşivlemeye çalıştım. Edirne'ye ve Kırkpınar'a katkı olsun diye bu durumu kendime görev edindim." dedi.
Alışkan, fotoğrafçılığın bir sevda olduğunu ve virüs gibi bulaştığı kişiden asla vazgeçmediğini söyledi.
Kırkpınar denildiği zaman akan suların durduğunu ifade eden Alışkan, babasının kendisini güreşlerle tanıştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırkpınar'ın eşsiz hazinesinin bir bölümüne tanıklık etmesinin kendisi için büyük onur olduğunu vurgulayan Alışkan, "Babam beni başkanlığı sırasında o çayıra götürmeseydi, ben o çayıra oturup güreşleri seyretmeseydim, belki bu sevda olmayacaktı." diye konuştu.
Her resmin bir tarih olduğunun altını çizen Alışkan, "Her bir fotoğraf bir şeyi anlatıyor, bir şeyi ispatlıyor. Her bir fotoğraf benim için altın değerinde." dedi.
Bir çok ödülünün bulunduğunu anlatan Alışkan, takdir edilecek bir iş yaptığına inandığını ancak kıymet verilmediğini sözlerine ekledi.