Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da güreşleri çekiyor

En az pehlivanlar kadar heyecan yaşadığını anlatan Alışkan, "Şimdiye kadar yaklaşık 21 bin fotoğraf çektim ve hapsini de arşivlemeye çalıştım. Edirne'ye ve Kırkpınar'a katkı olsun diye bu durumu kendime görev edindim." dedi.

Alışkan, fotoğrafçılığın bir sevda olduğunu ve virüs gibi bulaştığı kişiden asla vazgeçmediğini söyledi.