Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği
Survivor yarışmacısı Aysu Keskin, elendiği Survivor All Star 2024’te kendisine şans bandanası hediye eden eski futbolcu Ronaldinho ile yakınlaştı. Keskin, elenmesinin ardından eski futbolcuyla bir araya gelmek için Brezilya’ya gitti.
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, geçen ay Acun Ilıcalı’nın davetiyle Dominik’teki Survivor All Star 2024’e konuk oldu. Ronaldinho’nun çekimler sırasında eski milli basketbolcu yarışmacı Aysu Keskin ile yakınlaştığı ortaya çıktı.