NTV.COM.TR’ye geri dön

Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği

Survivor yarışmacısı Aysu Keskin, elendiği Survivor All Star 2024’te kendisine şans bandanası hediye eden eski futbolcu Ronaldinho ile yakınlaştı. Keskin, elenmesinin ardından eski futbolcuyla bir araya gelmek için Brezilya’ya gitti.

Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 1

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, geçen ay Acun Ilıcalı’nın davetiyle Dominik’teki Survivor All Star 2024’e konuk oldu. Ronaldinho’nun çekimler sırasında eski milli basketbolcu yarışmacı Aysu Keskin ile yakınlaştığı ortaya çıktı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 2

Eski futbolcu, çekimler esnasında Keskin’in cep telefonu numarasını istedi. Keskin, Ronaldinho ile yarışmadan elendikten sonra görüşmeye başladı.


Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 3

İkilinin sık sık görüntülü konuşma yaptığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Tatil için Brezilya’ya giden Keskin’in Ronaldinho ile orada bir araya geldiği öğrenildi.


Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 4

Ronaldinho ve Aysu Keskin’in Survivor All Star 2024’teki samimi halleri izleyenleri dikkat çekmişti.


Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 5

Ronaldinho, konuk olduğu bölümde ayak tenisi oynarken tribünde kendisini izleyen Keskin’in yanına gitmiş ve bandanasını hediye etmişti.


Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 6

Keskin, yarışmadan ayrıldıktan sonra Ronaldinho ile bir karesini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 7

İşte Keskin'in Survivor'dan öne çıkan kareleri..

Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 8
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 9
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 10
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 11
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 12
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 13
Efsane futbolcu Ronaldinho ile Survivor yarışmacısı Aysu Keskin birlikteliği - 14
DAHA FAZLA GÖSTER
;