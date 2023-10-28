El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'da bu akşam El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona, bu akşam taraftarı önünde ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. El Clasico'da, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kritik mücadelenin öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'nın 11. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Dünya derbisi olarak adlanlarılan El Clasico'da, Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?