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El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da bu akşam El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona, bu akşam taraftarı önünde ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. El Clasico'da, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kritik mücadelenin öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Dünya derbisi olarak adlanlarılan El Clasico'da, Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona bu akşam Camp Nou'nun inşası sebebiyle yeni evi Olimpico'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. El Clasico heyecanı saat 17.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ARDA GÜLER KADRODA YOK

Real Madrid uzun süredir sakat olan kaleci Thibaut Courtois ve stoper Eder Militao kesin olarak forma giyemeyecek.

Los Galacticos’ta ayrıca Dani Ceballos’un da El Clasico’yu kaçıracağı bildirildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, bir süredir Real’de takımla birlikte idmanlara çıkıyordu. Ancak tam iyileşmeden riske edilmek istenmeyen Arda, bu karşılaşmanın da kadrosunda yer almayacak.

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