El Clasico (Barcelona-Real Madrid) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER KADRODA YOK

Real Madrid uzun süredir sakat olan kaleci Thibaut Courtois ve stoper Eder Militao kesin olarak forma giyemeyecek.

Los Galacticos’ta ayrıca Dani Ceballos’un da El Clasico’yu kaçıracağı bildirildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, bir süredir Real’de takımla birlikte idmanlara çıkıyordu. Ancak tam iyileşmeden riske edilmek istenmeyen Arda, bu karşılaşmanın da kadrosunda yer almayacak.