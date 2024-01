Eleştiri oklarının hedefi Fatih Terim: Telaşlandı ve kendini kaybetti

"GALİBİYETLE SONUÇLANMAYINCA SAÇMA GÖRÜNÜYOR"

ANTONIS KARPETOPOULOS - SPORTDAY: "Fatih Terim hakkında çok fazla abartı okuyorum - abartı ve haksızlık. Panathinaikos'un PAOK'a karşı oynadığı maç, Terim'in elini gösterdiği gerçek bir maçtı, belki de Panathinaikos'un Terim ile çıktığı önceki tüm maçlardan daha fazla. Türk teknik adam her zaman yaptığını yaptı: Takımının mağlup olacağını görünce, her zaman en sevdiği taktik olan organize kaos üzerine oynayarak durumu büyük ölçüde değiştirdi. Terim başlangıç seviyesinde garip şeyler yapan bir koç değil, hiçbir zaman da olmadı. Ancak onun alametifarikası her zaman oyun sırasında yaptığı beklenmedik müdahaleler olmuştur. Bunların hepsini takımını daha agresif oynamaya teşvik etmek için yapar, tabii ki büyük riskler alarak. Muhtemelen bu riskleri sevmiyorsunuz (ve galibiyetle sonuçlanmadıklarında tamamen saçma görünüyorlar), ama Terim bu. Ancak 71 yaşındaki bir adamın iş yapma yöntemlerini değiştirmesini beklemek hata olur. Birçok Panathinaikos taraftarı son yıllarda Jovanovic'in futbolunu sevmeye başlamıştı. Bunu mantıklı buluyorum çünkü o kulübedeyken Panathinaikos bir kimlik ve kişilik kazandı. Ancak Jovanovic futbolunun, Terim'in futboluyla hiçbir alakası yok ve Türk teknik adam takımın başında olduğu sürece Panathinaikos'tan bunu bekleyemezsiniz. Yani yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi Terim'i kabul etmemek ve sonuç olarak Panathinaikos'u izlemeyi bırakmak. İkincisi ise bunu anlamaya çalışmak ve hak ettiği saygıyla eleştirmek."