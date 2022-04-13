Emre Akbaba, “Galatasaray’da kalsaydım ritim bulamazdım”

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya HEP) ‘Spor Söyleşileri’nin konuğu Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca ve Emre Akbaba oldu. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen milli futbolcuların soruları yanıtladığı etkinliğe Alanya HEP Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Asbaşkanı Kamil Köseoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Sakatlığın ardından Galatasaray’da forma şansı bulma zorluğunda ritmi yakalayamayacağını söyleyen Emre Akbaba, “2 tane ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor’a döndüm. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu” dedi.