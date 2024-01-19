Emre Belözoğlu: Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaktan dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, yaşanan olaylardan sonra annesinin kendisine "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.” nasihatini verdiğini söyledi. Hayali fon yaratarak futbolcuları dolandırmakla suçlanan ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen Seçil Erzan olayına gönderme yapan Rizespor'un bu davranışının yakışıksız olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor’la oynanan maçtan sonra çıkan olayların ardından başkent kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Belözoğlu, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik. Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum."