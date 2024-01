Emre Belözoğlu: Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok

"KUPADA SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"



Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16'ya kaldıklarını ve sonuna kadar gitmek istediklerini belirtti.



Göreve geldiklerinden bu yana çok iyi bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:



"Burası bizi mutlu eden bir kulüp. Ankaragücü'nde beklenti büyük. Bizi çok sevdiler, ben de burayı çok sevdim. İşimiz kolay değil ama doğru yoldayız. Her maçı kazanmak için ortaya koyulan enerji değerli. Yolumuz uzun ama ümitliyiz. İnşallah taraftarımız da mutludur. Futbolculuk kariyerim geride kaldı. Mükemmel bir tecrübeydi. Başladığımdan bu yana 3 yıllık performansımızın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Her sene bir diğerinden ders çıkarıyoruz. Teknik adamlık çok keyifli bir meslek ama ülkemizde kolay değil. Hangi takım da olursanız olun beklentiler yüksek. Ankaragücü mirası olan bir kulüp. 'Kupa Beyi' diye adlandırılan bir kulüp ve bizden de beklenti var. Bu beklenti de beni besliyor. Elimizdeki gücün kıymetini bildiğimizde her takımı yenebiliriz. Kupada bizim hedefimiz. Oyuncu grubumuzun isteğini görüyorum. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gidebilecek bir takımımız var.”