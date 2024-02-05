"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında

35 KUPA KAZANDI
Ronaldo, Real Madrid'in yanı sıra Portekiz, Manchester United, Juventus, Sporting Lizbon ve Al-Nassr formalarıyla toplam 35 kupa sevinci yaşadı.
Real Madrid'de toplam 16 kez kupa kaldıran Ronaldo, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, 2019 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı.
Manchester United formasıyla Ronaldo, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İngiltere şampiyonluğu, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) kazandı.
Juventus formasıyla ise Portekizli golcü, 2'şer İtalya şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası zaferi yaşadı.
Sporting Lizbon formasıyla ise Ronaldo, 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.
Ronaldo, Al-Nassr formasıyla ise Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı elde etti.
Ronaldo, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı.
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 50 resmi maçta ise 44 gol buldu.