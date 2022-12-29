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Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae sezon sonunda Napoli'den ayrılabilir. Kulüp ve milli takım performansı ile dikkat çeken Güney Koreli stoper, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in transfer radarında.

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 1

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Manchester United ve Paris Saint-Germain istiyor.


Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 2

Kim Min-jae, Fenerbahçe'de olduğu gibi serbest kalma maddesiyle de Napoli'den ayrılabilir.


Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 3

Kim Min-Jae'nin 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.


Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 4

Napoli, Güney Koreli yıldızı 18 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer etmişti.


Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 5

Kim Min-Jae Dünya Kupası 2022'de Güney Kore ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte Kim Min-Jae'nin Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 6
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 7
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 8
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 9
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde - 10

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