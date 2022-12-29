Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için dünya devleri devrede: Manchester United ve Paris Saint-Germain'in gündeminde

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Manchester United ve Paris Saint-Germain istiyor.
Kim Min-jae, Fenerbahçe'de olduğu gibi serbest kalma maddesiyle de Napoli'den ayrılabilir.
Kim Min-Jae'nin 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Napoli, Güney Koreli yıldızı 18 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer etmişti.
Kim Min-Jae Dünya Kupası 2022'de Güney Kore ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
İşte Kim Min-Jae'nin Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...