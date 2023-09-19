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Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası dikkatleri üzerine çeken eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft, ameliyatın ardından bambaşka biri oldu. Sosyal medyada takipçi sayısı artan Tuft, "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci benim aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi." diyerek süresi anlattı.

Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 1

Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından tamamen tanınmaz bir hale geldi.


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Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Austin bölgesinde yaşayan Tuft, 2009 yılında Tyler Reks ring adıyla WWE'ye ilk çıkışını yaptığında 127 kilogram ağırlığındaydı.


Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 3

Uzun yıllar boyunca dövüş yaptıktan sonra 40'lı yaşlarının başında cinsiyet değiştirmeye karar verdiğini söyleyen Tuft, ameliyatının sonrasında bir anda TikTok'ta 1 milyona yaklaşan takipçiye ulaşarak fenomene dönüştü.


Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 4

Tuft cinsiyet değiştirme sürecini şu sözlerle anlattı: "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi. Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum. Birkaç yıl boyunca deneme yanılma ve araştırma sonucunda öğrendiklerimi paylaşırsam ve %100 özgün ve dürüst kalırsam başkalarına yardım edebileceğimi biliyordum. Bu, kendi başına, daha zorlu zamanları değerli kıldı."


Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 5

2002 yılında Priscilla Tuft ile evlenen Gabbi'nin 11 yaşında bir kızı bulunuyor.

Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 6

İşte Gabbi'nin sosyal medyada öne çıkan diğer kareleri...

Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 7
Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 8
Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 9
Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim - 10
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