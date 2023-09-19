Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası dikkatleri üzerine çeken eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft, ameliyatın ardından bambaşka biri oldu. Sosyal medyada takipçi sayısı artan Tuft, "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci benim aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi." diyerek süresi anlattı.
Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından tamamen tanınmaz bir hale geldi.