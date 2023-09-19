Eski profesyonel güreşçi Gabbi Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı: Aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildim

Tuft cinsiyet değiştirme sürecini şu sözlerle anlattı: "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi. Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum. Birkaç yıl boyunca deneme yanılma ve araştırma sonucunda öğrendiklerimi paylaşırsam ve %100 özgün ve dürüst kalırsam başkalarına yardım edebileceğimi biliyordum. Bu, kendi başına, daha zorlu zamanları değerli kıldı."





