EURO 2024 | Cristiano Ronaldo, Almanya'da da ilkleri kovalayacak
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyerek turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor.
Cristiano Ronaldo, Almanya'da da ilkleri kovalayacak.
İlerleyen yaşına rağmen Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu maçlarında görev alması durumunda 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.