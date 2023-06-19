EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve Umut Nayir Milli Takım'daki ilk gollerini attı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı.
Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.