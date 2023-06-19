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EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve Umut Nayir Milli Takım'daki ilk gollerini attı.

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı.

Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

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EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 2

Maçın gollerini 72' Umut Nayir ve 80' Arda Güler kaydetti. 

Umut Nayir ve Arda Güler Milli Takım'daki ilk gollerini attı.

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 3

2 GOL İPTAL OLDU, 1 PENALTI KAÇTI

9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 4

GALLER 10 KİŞİ KALDI

Galler'de 41. dakikada Joseff Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 5

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle A Milli Takım D Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grupta Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Letonya'nın ise puanı yok.

EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 6
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 7
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 8
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 9
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 10
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 11
EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu) - 12
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