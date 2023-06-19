EURO 2024 Elemeleri | Türkiye 2- 0 Galler (Maç Sonucu)

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle A Milli Takım D Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grupta Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Letonya'nın ise puanı yok.