EURO 2024 Elemeleri'nde öne çıkanlar

ELEMELERDEKİ EN FARKLI GALİBİYET FRANSA'DAN

EURO 2024 Elemeleri B Grubu’nda yer alan Fransa, Cebelitarık karşısında aldığı 14-0'lık galibiyetle tarihe geçti. Bu maçta açılış golünü kendi kalesine atan Ethan James Santos, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransa’nın yıldız forveti Kylian Mbappe müsabakayı hat-trick yaparak tamamlarken, Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle katkı sağladı. Fransa'nın diğer goller ise Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot’tan geldi.



Rakibini 14-0 mağlup eden Fransa, Almanya'nın 2006'daki Sam Marino’yu 13-0 yendiği karşılaşmayı da geride bırakarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaştı ve tarihe geçti.