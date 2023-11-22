EURO 2024 Elemeleri'nde öne çıkanlar
Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde grup aşaması tamamlandı. Türkiye, tarihinde ilk kez grupları lider bitirerek Almanya'nın yolunu tuttu. Elemelerde Fransa'nın, Cebelitarık’ı 14-0 yendiği maç, en farklı skor olarak tarihe geçerken, elemelerde öne çıkan 14 gollü Romelu Lukaku da bu aşamada en çok gol atan futbolcu oldu.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 elemelerinde grup aşaması tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez grupları lider bitirerek, şampiyonaya katılmaya hak kazandı.