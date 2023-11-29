EURO 2024 KURA ÇEKİMİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşaması sona erdi. Aylardır süren müsabakaların ardından adını EURO 2024 yazdıran takımlar belli oldu. A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024'e lider gitmeyi başardı. Milliler, elde ettiği liderlikle 2'nci torbada yer alacak. Şimdi kura çekimi tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, 2024 Avrupa Şampiyonası grup etabı kura çekimi hakkında bilgiler...