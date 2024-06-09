EURO 2024'te teknolojik sistemler kullanılacak: Bağlantılı top teknolojisi ilk kez uygulanacak
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak. Peki ilk kez kullanılacak bağlantılı top teknolojisi nedir? İşte ayrıntılar...
Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak.
Son yıllarda futbol dünyasında yer eden teknolojik sistemlerin yardımıyla EURO 2024 esnasında hakemlerin işinin kolaylaştırılması hedefleniyor.