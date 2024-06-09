EURO 2024'te teknolojik sistemler kullanılacak: Bağlantılı top teknolojisi ilk kez uygulanacak

VAR SİSTEMİ

Futbol dünyasının yıllar geçse de adapte olmakta zorlandığı VAR sistemi, tüm olumsuz yorumlara rağmen yeşil sahalarda kendisine yer edinmeyi başardı.

EURO 2024 sırasında da hakemlerin işini en fazla kolaylaştıran sistem, şüphesiz VAR olacak.

Maçlarda bir VAR, iki Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve üç video operatörü görev yapacak.

Sistem, Leipzig'deki uluslararası yayın merkezine inşa edilen futbol teknolojileri merkezindeki 4 video operasyon odası vasıtasıyla yönetilecek.

VAR ekibi, maçın gidişatını değiştirebilecek 4 durumla ilgili (gol, ceza sahasındaki pozisyon, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi) bariz hataları kontrol edecek.