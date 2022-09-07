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EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:29

EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 1

2022 Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün ile A Grubu'nda karşı karşıya geldi.  A Milli Basketbol Takımı 72-69 maçı kaybetti.

1. Period: Türkiye 18 - 17

2.Period: Türkiye 16 - 21

3.Period: Türkiye 16 - 18

4. Period: Türkiye  19   -   16

sonu: Türkiye 69 - 72

EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 2

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etmişti.

EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 3

BUGÜN 2 GRUPTA 6 MAÇ OYNANACAK

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A ve B gruplarında bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya

EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 4

SON 16 TURUNA YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 5
EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi - 6

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