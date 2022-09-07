EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:29
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün İspanya ile A Grubu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Basketbol Takımı 72-69 maçı kaybetti.
1. Period: Türkiye 18 - İspanya 17
2.Period: Türkiye 16 - İspanya 21
3.Period: Türkiye 16 - İspanya 18
4. Period: Türkiye 19 - İspanya 16
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etmişti.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A ve B gruplarında bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.
Maçların programı şöyle:
14.30 Türkiye-İspanya
15.30 Litvanya-Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan-Belçika
18.15 Fransa-Slovenya
20.00 Gürcistan-Karadağ
21.30 Macaristan-Almanya
Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.