EuroBasket 2022: Türkiye-İspanya maçı sona erdi

BUGÜN 2 GRUPTA 6 MAÇ OYNANACAK

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A ve B gruplarında bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.



Maçların programı şöyle:



14.30 Türkiye-İspanya



15.30 Litvanya-Bosna Hersek



17.15 Bulgaristan-Belçika



18.15 Fransa-Slovenya



20.00 Gürcistan-Karadağ



21.30 Macaristan-Almanya