F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Sainz kazandı

Yarışın sonlarına doğru Ocon'un aracı yolda kalınca, bir kez daha güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Mücadelenin bu bölümünde lider konumda bulunan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise diğer pilotların aksine pistte kalıp sert hamurlu lastiklere yarışmayı sürdürdü. Monakolu pilot, bu tercihinin ardından dördüncü sırada yarışı tamamlayabildi.