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Fas kazandı, Brüksel karıştı

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı yenmesinin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de sokaklar karıştı. Kentte yaşayan Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 1

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 2

Maçın bitmesinden sonra Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 3

Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 4

Bazı yerlerde ise skuter kiralama şirketlerine ait bazı skuterler ile çöp kutuları ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. Kimi otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 5

Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 6

Polis, Midi Tren İstasyonu yakınlarındaki cadde ve sokaklardan uzak durulması duyurusu yaptı. Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı turistik yerlere giden yollarla alışveriş caddelerini de kapattı.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 7

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 8

Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve alışveriş caddelerine gelmeme çağrısında bulundu.

Fas kazandı, Brüksel karıştı - 9
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 10
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 11
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 12
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 13
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 14
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 15
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 16
Fas kazandı, Brüksel karıştı - 17

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