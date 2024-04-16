Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'in 32'nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından açıklandı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun VAR monitöründe izlediği pozisyonların konuşmaları yayınlandı.
Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa - Konyaspor ve Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçlarının pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.