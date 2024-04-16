Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYITLARI

Fatih Karagümrük’ün Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadelenin 54’üncü dakikasında Rohden ile Ceccherini’nin ceza sahası içerisinde Bright Osayi-Samuel’e müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce oyunu devam ettirdi. Ardından VAR ile konuşan Tugay Kaan Numanoğlu, gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Numanoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:



VAR: Tugay, beni duyuyor musun?



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.



VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum.



Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.



VAR: 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.



Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum Andre



VAR: Başka açı ister misin?



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet. Açıyı değiştir. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok.



VAR: Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Kart yok, sadece penaltı.



Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.