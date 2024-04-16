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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından açıklandı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun VAR monitöründe izlediği pozisyonların konuşmaları yayınlandı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - 1

Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa - Konyaspor ve Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçlarının pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - 2

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYITLARI

Fatih Karagümrük’ün Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadelenin 54’üncü dakikasında Rohden ile Ceccherini’nin ceza sahası içerisinde Bright Osayi-Samuel’e müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce oyunu devam ettirdi. Ardından VAR ile konuşan Tugay Kaan Numanoğlu, gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Numanoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay, beni duyuyor musun?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.

VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

VAR: 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum Andre

VAR: Başka açı ister misin?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet. Açıyı değiştir. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok.

VAR: Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Kart yok, sadece penaltı.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - 3

Karşılaşmanın 86’ncı dakikasında sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci’ye Eysseric müdahale etti. Pozisyonun devamında karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltıyı iptal etti.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay! Penaltının iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

AVAR: Penaltı iptali için sahada inceleme öneriyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

VAR: Topa ilk 9 numara vuruyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.

VAR: Daha sonra hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet, tamam. Topa ilk vuran 9 numara. Tamam, penaltı yok ve frikik. Tamam.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - 4
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - 5
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