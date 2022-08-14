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Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko’yu eleyen Fenerbahçe, play-off turunda ise Austria Wien ile eşleşti. Mücadelede Alman hakem düdük çalacak. Peki Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 14:35

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Avrupa Ligi play-off turunda sarı lacivertliler Austria Wien'in karşısına çıkacak.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

Daniel Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Austria Wien- play-off eşleşmesinde ilk mücadele 18 Ağustos perşembe akşamı oynanacak.

Rövanş maçıysa 25 Ağustos'ta.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Slovacko'yu saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Austria Wien ile karşılacak olan temsilcimiz ilk maçı deplasmanda oynayayacak.

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