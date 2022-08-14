Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 14:35
Avrupa Ligi play-off turunda sarı lacivertliler Austria Wien'in karşısına çıkacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Daniel Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Austria Wien-Fenerbahçe play-off eşleşmesinde ilk mücadele 18 Ağustos perşembe akşamı oynanacak.
Rövanş maçıysa 25 Ağustos'ta.
Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Slovacko'yu saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Austria Wien ile karşılacak olan temsilcimiz ilk maçı deplasmanda oynayayacak.